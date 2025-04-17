İtfaiyeciler Kartalkaya Komisyonu’na konuk oldu, denetlemedeki karmaşayı anlattı: '81 ilde farklı uygulamalar var'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:59

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:59

Bolu Kartalkaya’daki otel yangın faciasını araştırmak için kurulan Meclis komisyonu dün itfaiyecileri dinledi. Burada konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, itfaiyelerin 81 ildeki farklı uygulamalar nedeniyle yetki karmaşası yaşadığına dikkat çekti. Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’nde açık olmayan konular olduğunu belirten Çeri, bu konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazı yazdıklarını aktardı.

''YİNE, FARKLI CEVAPLAR GELDİ MALESEF''

Çeri “Yine, farklı cevaplar geldi maalesef. Bize ‘Yerinde yapılan denetim sonucunda eksiklik tespit edilmesi hâlinde denetimi yapan teknik ekipçe eksikliğin kapsamı ve risk boyutu göz önüne alınarak eksikliğin giderilmesi için sürenin belirlenmesi ve faaliyetlerin durdurulup durdurulmayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir’ dediler” ifadelerini kullandı. Çeri “Biz 81 il itfaiyesi, itfaiyeciler çalışma şartlarında ve uygulamalarında muvazaa olmasın, her şey net olsun istiyoruz” çağrısını yaptı.

''GAYRIRESMİ ÇALIŞAN OTELLER VAR''

Komisyon Başkanı Selami Altınok da yangından sonra denetlenen ve gayriresmi olarak çalışmaya devam eden otellerle ilgili soruna vurgu yaptı. Karşılaştığı bir otelciyle arasındaki sohbeti aktaran Altınok “Birileri geldi, ‘Efendim, siz bu Komisyonun Başkanlığını yapıyormuşsunuz, ben turizmciyim. Gazetelerde okudum. 7-8 bin otel kapatıldı veya kapatılsın diye talimat gitti. Birçoğu kapatılsın diye karar çıktığı hâlde yine gayriresmî çalışıyor. Çünkü bunlar zaten ruhsatlı değillerdi. Benim binam yüz yirmi yıllık bir bina. Sizin yeni yapmış olduğunuz yönetmeliğe uydurabilme şansı yok. Eski binalar ile yeni yapılacak binaların arasında bir fark olmalı. Yoksa eski binaların yeni binalardan istenilen şartları kıyamet de kopsa yerine getirme şansı yok’ dedi. Böyle sızlanmalar olduğunu duydum” dedi.