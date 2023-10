Do Not Disturb ne demek? Do Not Disturb ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:55

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:55

"Do Not Disturb" İngilizce bir ifadedir ve Türkçe'de "Rahatsız Etme" veya "Sakin Mod" olarak çevrilebilir. Genellikle telefon veya diğer cihazlarda kullanılır ve bu modu etkinleştirdiğinizde cihazınıza gelen çağrılar, bildirimler veya uyarılar sizi rahatsız etmez.

DO NOT DISTURB NE ANLAMA GELİYOR?



Otellerde "Do Not Disturb" uyarısı genellikle oda kapısının dışında veya içinde bulunan bir işaret veya tabelayla gösterilir. Bu işaret, konukların odaya girilmesini veya temizlik hizmetinin sunulmasını istemediğini belirtirilir. Filmde de "Do Not Disturb" ifadesi otellerdeki anlamı ile kullanılıyor.



"Do Not Disturb" işareti, genellikle konukların odayı kullanırken gizliliklerini korumalarını veya belirli bir süre boyunca temizlik hizmetinden kaçınmalarını sağlar. Otellerde "Do Not Disturb" işareti genellikle müşteri rahatlığı ve gizliliği için sunulan bir hizmettir.

Oda kapısının dışında, genellikle kapının üst kısmında veya yanında bulunan bir tabela veya işaret bulunur. Bu tabela genellikle iki tarafı farklı renkte olur. "Do Not Disturb" mesajını vermek için kapının dışında bu tabelanın uygun tarafını kullanabilirsiniz. Ayrıca, oda kapısının iç yüzünde de benzer bir tabela veya kart olabilir. Bu içeride kalmanızı veya temizlik hizmetini reddettiğinizi gösterir. Kapının iç tarafına asarak bu mesajı iletebilirsiniz. Bazı otellerde "Do Not Disturb" hizmetini telefon aracılığıyla talep edebilirsiniz. Otelin resepsiyonuna telefon ederek veya telefon üzerinde bulunan özel bir düğmeye basarak bu hizmeti talep edebilirsiniz.