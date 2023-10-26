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İtiraf etti: Sevgilisine hediye etmek için iç çamaşırı çalmış

Samsun'da bir mağazadan iç çamaşır çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. T.T.A., ifadesinde, iç çamaşırları sevgilisi F.G.'ye hediye etmek için çaldığını itiraf etti.

DHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:10
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Olay, dün akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; T.T.A. isimli erkek ile sevgilisi F.G. ve arkadaşları M.K. bir mağazaya girerek iç çamaşır çaldı. 

İhbarla çalışma başlatan polis, şüphelileri belirleyip, gözaltına aldı. 

Polisteki ifadesinde, T.T.A., iç çamaşırları birkaç gün sonra doğum günü olan sevgilisi F.G.'ye hediye etmek için çaldığını itiraf etti. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Samsun iç çamaşırı hırsızlık

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