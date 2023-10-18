Gelecek Partili Sema Silkin Ün'den tartışma yaratan paylaşım: 'Kıyafeti iç çamaşırı türevi olan biri üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar...'
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda yüzlerce sivil hayatını kaybetmeye devam ederken; Gelecek Partili Sema Silkin Ün'den tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Ün, yaptığı paylaşımla ölenleri 'kıyafeti' üzerinden değerlendirdi. Ün'ün paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.
Hamas’a
ait bir kamyonda iç çamaşırlarına kadar soyulmuş ve hareketsiz biçimde yatan
genç kadının Alman dövme sanatçısı Shani Louk olduğu öne sürülmüştü. O
görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.
İsrail
ve Filistin arasındaki çatışmalar yüzlerce sivilin ölümüne neden olmaya devam
ederken; Gelecek Partili Sema Silkin Ün'den skandal bir paylaşım geldi.
AYRIMCI PAYLAŞIM
Ün,
yaptığı paylaşımla ölenleri 'kıyafeti' üzerinden değerlendirdi, Shani Louk’un
kamyonet kasası arkasındaki görüntülerine gönderme yaptı.
Ün,
X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Çok
öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli’yi
yalnız bırakanlara
Gündelik
kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü
üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası
varsa işte burada.”
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Ün'ün
paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.
İşte o paylaşıma gelen yanıtlardan bazıları...
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