Gelecek Partili Sema Silkin Ün'den tartışma yaratan paylaşım: 'Kıyafeti iç çamaşırı türevi olan biri üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar...'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 21:57

Güncelleme: 18.10.2023 - 21:57

Hamas’a ait bir kamyonda iç çamaşırlarına kadar soyulmuş ve hareketsiz biçimde yatan genç kadının Alman dövme sanatçısı Shani Louk olduğu öne sürülmüştü. O görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar yüzlerce sivilin ölümüne neden olmaya devam ederken; Gelecek Partili Sema Silkin Ün'den skandal bir paylaşım geldi.

AYRIMCI PAYLAŞIM

Ün, yaptığı paylaşımla ölenleri 'kıyafeti' üzerinden değerlendirdi, Shani Louk’un kamyonet kasası arkasındaki görüntülerine gönderme yaptı.

Ün, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli’yi yalnız bırakanlara

Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ün'ün paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

İşte o paylaşıma gelen yanıtlardan bazıları...