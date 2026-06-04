İtirafçı Muhittin Böcek, bu kez de Ferdi Zeyrek'i işaret etti: '950 bin Euro teslim ettim'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi.

Muhittin Böcek, yerel seçim döneminde partiden bir destek almadığını, toplamda 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL değerlerinde harcama yaptığını ileri sürdü.

FERDİ ZEYREK İDDİASI

Böcek, ifadesinde CHP lideri Özgür Özel’in talebi ile yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’e bizzat 950 bin Euro teslim ettiğini iddia etti.