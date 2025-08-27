'İtirafçı' oldu, serbest kaldı: Aziz İhsan Aktaş'tan adliyeye belgeli 'sürpriz' ziyaret!

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra ‘etkin pişmanlık’tan yararlanıp tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Adliyesi'nde görüldü.
Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak, yaklaşık 1 saat boyunca adliyede olan Aktaş'ın elinde bin sayfalık bir dosya olduğundan bahsetti.
'Suç örgütü' olduğu iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Altuntoprak’ın belirttiğine göre mesai bitimine dakikalar kalan İstanbul Adliyesi'nde görüldü.
Aktaş'ın savcılık katına geldiği aktarılırken, Aktaş'la birlikte koruma ekibi ve avukatlarının bulunduğu belirtildi.
Yaklaşık 1 saat boyunca savcılıkta kalan Aktaş'ın avukatlarının ellerinde büyük, sarı renkli, yaklaşık bin sayfa uzunluğunda bir dosyanın bulunduğu gözlendi.
Aktaş, savcıların kullandığı başka bir asansör aracılığıyla yapılarak polis eskortu eşliğinde adliyeden çıkarıldı.
Aktaş'ın ifade verip vermediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.