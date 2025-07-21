‘İtirafçı olsa tahliye edilir’ iması tepki çekti

Hasta Çalık için ortaya atılan iddialar sonrası iktidara yakın bazı isimlerin ise Çalık’ın söz konusu şartlarda tutulmasına tepki gösterdiği görüldü.

Eski milletvekilleri ve MKYK üyelerinin “Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir. Yarış, kötülükte değil iyilikte olur. En önemlisi, bunun bir de ahireti var” ve “Herkes tutuklanacaktı da biz mevzuata elektronik kelepçe ev hapsi, yurtdışı yasağı, imza gibi tedbirleri neden koyduk? Bu ne tutuklama merakı? Yapmayın” paylaşımlarında bulundukları görüldü.

AKP’li Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın, İBB Meclisi’nin temmuz ayı toplantılarında Çalık hakkında yaptığı çağrı gündeme geldi.

Turan, “Mehmet Murat Çalık arkadaşımıza Allah’tan acil şifa diliyorum. Benim de umudum hasta olan bu arkadaşımızın mümkünse ev hapsinde yargılanmasıdır” dedi.

İBB Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, AKP ve MHP’den seçilen pek çok belediye meclisi üyesinin Çalık ile beraber diğer tutuklulara gösterilen muameleden rahatsız olduklarını dile getirdiklerini paylaştı.