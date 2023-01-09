İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten su tasarrufu çağrısı: Kritik seviyeye yakaşıyoruz
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığını belirterek, "Kritik seviyeye yaklaşıyoruz. Özellikle İstanbul'daki şirketlerimizi su tasarrufuna çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığına dikkati çekerek, kritik seviyelere yaklaşıldığını bildirdi.
İstanbul'daki şirketlere su tasarrufu çağrısında bulunan Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bilinçli tüketimle iş yerlerimizde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi’ olalım. Küresel ısınma iklim değişimini tetikliyor, mevsimsel yağışları artık alamıyoruz. Barajlarımızı tasarrufla doldurmalıyız. Su çocuklarımızın geleceği. Her İstanbullu firma ve kişi, kişiselleştirilmiş eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sine-i millete dönelim'
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- İçişleri baronu devleti çürütüyor
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Başkentin ortasında şeriat çağrısı
- Soylu komşu çıktı