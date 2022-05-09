İttifak üyelerinden AKP'li başkana tavır! Şener Söğüt’e “Dur” dediler!
Kocaeli'de Körfez Belediyesi’nin bugün yapılacak olan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin toplantıya gelmemesi nedeniyle yapılamadı. Toplantıda Körfez ilçesinde satılacak olan arsalar gündeme gelecekti. Millet İttifakı meclis üyeleri yaptıkları açıklamada meclise gelmeyen meclis üyelerine teşekkür ederek onların da bu satışlardan rahatsız olduğunu söyledi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt geçtiğimiz yıl ilçede yaptığı arazi, arsa ve mülk satışlarıyla belediyenin SGK borcunu kapatmıştı.
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI
Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, belediyenin birçok malının satışlar yüzünden gitmesinin ardından bugün gerçekleşecek olan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda yine arsa satışları gündeme gelecekti.
Ancak Cumhur İttifakı meclis üyeleri de satışlara karşı çıkarak meclis toplantısına gelmedi.
CUMHUR'A TEŞEKKÜR
Mecliste çoğunluk sağlanamaması üzerine tutanak tutuldu ve toplantı gerçekleşmedi. Yapılamayan toplantı sonrası Millet İttifakı meclis üyeleri belediye önünde basın açıklaması yaptı. Meclis üyeleri yaptıkları açıklamada meclise gelmeyen meclis üyelerine teşekkür ederek onların da bu satışlardan rahatsız olduğunu söyledi.
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