İttifak üyelerinden AKP'li başkana tavır! Şener Söğüt’e “Dur” dediler!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:01

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt geçtiğimiz yıl ilçede yaptığı arazi, arsa ve mülk satışlarıyla belediyenin SGK borcunu kapatmıştı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, belediyenin birçok malının satışlar yüzünden gitmesinin ardından bugün gerçekleşecek olan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda yine arsa satışları gündeme gelecekti.

Ancak Cumhur İttifakı meclis üyeleri de satışlara karşı çıkarak meclis toplantısına gelmedi.

CUMHUR'A TEŞEKKÜR

Mecliste çoğunluk sağlanamaması üzerine tutanak tutuldu ve toplantı gerçekleşmedi. Yapılamayan toplantı sonrası Millet İttifakı meclis üyeleri belediye önünde basın açıklaması yaptı. Meclis üyeleri yaptıkları açıklamada meclise gelmeyen meclis üyelerine teşekkür ederek onların da bu satışlardan rahatsız olduğunu söyledi.