İTÜ KKTC öğrencilerinden 'bina yetersizliği' tepkisi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:43

Güncelleme: 19.08.2024 - 17:44

Gazimağusa’da kurulu vakıf üniversitesinde önceki yıllarda yalnızca hazırlık bölümü öğrencileri eğitim görüyor, diğer bölüm öğrencileri ise İstanbul’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) kampüsünde eğitim görüyordu.

Bu yıl itibariyle İstanbul’da eğitim alan Mühendislik, Ekonomi, Mimarlık bölümü öğrencileri de üniversitenin Gazimağusa’daki yerleşkesinde eğitim göreceği öğrenildi.

Söz konusu üniversitenin olanaklarının yetersiz olduğunu ifade eden öğrenci ve veliler ise bu duruma tepki göstererek Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurdu.

‘AKADEMİK KADRO AÇIKLANMADI’

Konuya ilişkin velilerin verdiği dilekçede, “Farklı branşlarda eğitim almak için yaklaşık 200 civarında Türk gencimiz üniversiteye yerleşmiş bulunmaktadır. Ancak okulun bu dönem almış olduğu karar ile fiziki imkanları bir önceki seneden pek farklı olmayan bir durumdaki haliyle, önceki dönemde yalnızca ‘Yabancı Diller Hazırlık Binası’ olarak kullanılan mevcut binanın bu dönem, Yabancı diller bölümleriyle birlikte, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık Fakültesi, İç mimarlık, Ekonomi ve finans bölümlerinin ortak kullanılması şekliyle eğitim verilmesi planlanmıştır. Mevcut bina inşa edilirken yabancı diller hazırlık okulu olarak inşa edildiğinden 4-5 dersliği bulunmakta, tuvalet ve benzeri temel ihtiyaçları dahi bu kapasiteye uygun bulunmamaktadır” denildi.

Ayrıca üniversitenin akademik kadrosunun açıklanmadığının öne sürüldüğü dilekçede, yetkililere çağrıda bulunarak öğrencilerin mağdur edilmemesi için gerekli adımların atılması gerektiği ifade edildi.