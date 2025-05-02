Taksim'de '1 Mayıs' ablukası: Kapatılan yollar açıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İstanbul Valiliği’nin aldığı karar kapsamında Beyoğlu’ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresinde kapatılan yollar, akşam saatlerinden itibaren yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Taksim'de '1 Mayıs' ablukası: Kapatılan yollar açıldı
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:05

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle "İstanbul Valiliği" tarafından alınan kararlar kapsamında Beyoğlu’ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar polis ekipleri tarafından bariyerlerle tedbir amaçlı olarak kapatılmıştı.

KAPANAN YOLLAR AÇILDI

Sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklar polis ablukası ve barikatlar eşliğinde kapatıldı.

Akşam saatlerinde 1 Mayıs nedeniyle yaşanan hareketliliğin sona ermesiyle cadde ve sokaklar kademeli bir şekilde araç ve yaya trafiğine açılmaya başlandı.


Etiketler: #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü #istanbul valiliği

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