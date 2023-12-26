İTÜ’de kadrolaşma iddiası

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

İddiaya göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan ve ayrıca doktora yapan Abdullah Esen, geçen yıl İTÜ Türk Dili Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak alındı. Esen, İTÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne müdür yardımcılığı ve eğitmen görevlerine de getirildi. Esen’in görevindeki bir yılı dolmadan, bölümde, doktorasını bitiren ve yeterliliği daha fazla olan kişilere bakılmadan Türk Dili bölümüne başkan olarak atanması soru işaretlerine neden oldu. Esen’in bölüm başkanlığı görevine geldikten hemen sonra üç öğretim görevlisi kadrosu istediği öne sürüldü. Ağustos ayında çıkılan ilanla, 29 Mayıs Üniversitesi’nde eğitim görmüş ya da eğitimine devam eden kişilerin bu kadrolara yerleştirildiği iddialar arasında.

29 Mayıs Üniversitesi’nde eğitim gördüğüne ilişkin bilgilere İTÜ ve YÖK profillerinden ulaşılamayan Esen’in 2019’da Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırladığı yüksek lisans tezinin teşekkür bölümünde “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin bana kattığı ve 2016’da kaybettiğimiz Nurettin Albayrak’a teşekkür ederim” ifadesi yer alıyor. Üniversitenin sitesinde araştırma görevlileri arasında Esen’e ait profil var ancak içeriğine erişilemiyor. Kendisine ulaştığımız Esen, sorularımızı özel kaleme iletmemizi istedi, ancak henüz geri dönüş yapılmadı.