Türkiye'nin acı gerçeği: 731 bin kız çocuğu zorla evlendirildi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:03

Türkiye'de her yıl binlerce kız ve oğlan çocuğu, rızaları dışı zorla evlendiriliyor. Yasalar gereğince bu hak ihlalinin cezasının olmasına karşın, erken yaşta rıza dışı evlilikler gitgide artmakta ve 'normal' karşılanıyor.

Konuya dikkat çekmek isteyen, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, AKP döneminde zorla evlendirilen kız çocuklarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

''2002-2021 YILLARI ARASINDA 16 VE 17 YAŞINDA OLAN TOPLAM 731 BİN 16 KIZ ÇOCUĞU ZORLA EVLENDİRİLDİ''

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana; zorla evlendirilen kız çocuk sayısının geçmişe oranla, çok yüksek bir şekilde arttığını belirten Demir; "Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Çocuk İstatistikleri, AKP döneminde zorla evlendirilen kız çocukların sayısının 700 bini aştığını ortaya koydu. TÜİK’in “azalma eğiliminde” olarak açıkladığı 2021’de, 13 bin 139 kız çocuğu evlendirildi. Uyguladığı politikalarla çocukları geri plana atan ve lise döneminde yasak olan “nişanlanma”yı serbest bırakan AKP, yüzbinlerce çocuğun erken yaşta zorla evlendirilmesine neden oldu. TÜİK’in verilerine göre, 2002-2021 yılları arasında 16 ve 17 yaşında olan toplam 731 bin 16 kız çocuğu zorla evlendirildi" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR, KADINLARA DEĞER VERMELİDİR"

Yapılan araştırmalar sonucu erken yaşta evlendirilen çocukların görülme olasılığı ile ailenin maddi durumu arasında doğru orantı olduğunun görüldüğünü anlatan Demir, yapılan çocuk evlilikleri ile ülkelerin gelişmişlik seviyesinin arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyledi. Türk toplumunda,“iyi bir evlilik yapma”nın, kız çocuklarının toplumsal yaşamdaki statüsünde belirgin değişiklik yaratmakta olduğunu anlatan Demir, sözlerine şu şekilde devam etti: