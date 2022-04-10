İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Onlar anlattı'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il gençlik kolları başkanları ile istişare toplantısı yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,bugün İYİ Parti’nin il gençlik kolları başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.
"ONLAR ANLATTI, BEN DE DİNLEDİM"
Akşener, dün de Gençler İçin Gençlerle Beraber isimli toplantılar kapsamında gençlerle buluşmuştu.
Akşener, buluşmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün Gençler İçin Gençlerle Beraber’in 2’nci buluşmasındaydık. Yine onlar anlattı, ben de dinledim. Beni besleyen düşünceleri, hikayeleri ve muhteşem enerjileri için her birine teşekkür ediyorum. Dertlerini dinlemeye, seslerini duyurmaya devam edeceğim” demişti.
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