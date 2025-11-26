İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun seçim sonrası Cumhuriyet’e konuştu: ‘İYİ Parti Erdoğan karşısındaki adayı destekler’

İYİ Parti 4. İstanbul İl Kongresinde yeniden İstanbul İl Başkanı seçilen Yücel Coşkun, mazbatasını almasının ardından gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ile bir süre sohbet eden Coşkun, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de yaşanan sorunların kaynağının "tek adamcı sistem" olduğunu belirten Coşkun, “Bu sistemden kopmak ve bir an önce parlamenter sisteme dönmek zorundayız” dedi.

Kasım 2027’de erken seçim beklediklerini ve muhalefetin harekete geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yenileceğini vurgulayan Coşkun, ‘İYİ Parti, Cumhur İttifakı ile ortak hareket eder mi?’ sorusuna ise “Böyle bir durum, Anayasanın ilk üç maddesi gibi teklif dahi edilemez. Partimiz kuruluşundan itibaren Erdoğan’ın ve tek adamcı düzenin karşısında konumlandı. Böyle olmaya da devam edecek” yanıtını verdi.

'İHANET SÜRECİ'

AKP, MHP ve DEM Parti arasında yürütülen yeni çözüm sürecine ve İmralı gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Coşkun, İstanbul’da mahalle mahalle gezerek yurttaşla doğrudan iletişimde olduklarını belirterek, süreci “ihanet süreci” olarak tanımladı.

Sürecin yurttaş nezdinde tepki çektiğini ifade eden Coşkun, “Görüştüğümüz insanların önemli bir kısmı, ‘millete rağmen yürütülen bir süreç’ olduğu görüşünde birleşiyor. Bu yaklaşımı ‘ihanet’ olarak nitelendiriyorlar” dedi.

'TOPLUM RAHATSIZ VE ENDİŞELİ'

Yurttaşların büyük bölümünün geçmişte yaşanan ve toplumda derin yaralar açan benzer süreçlerin yeniden gündeme getirilmesinden ciddi rahatsızlık duyduğunun altını çizen Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz teşkilat olarak her mahallede her sokakta vatandaşlarımızla iç içeyiz. Görüştüğümüz insanların önemli bir kısmı, ‘millete rağmen yürütülen bir süreç’ olduğu görüşünde birleşiyor. Bu yaklaşımı ‘ihanet’ olarak nitelendiriyorlar; çünkü bu tür girişimlerin Meclis iradesine, hukuka ve devlet teamüllerine dayanmadığını ve terörün muhatap alındığını görüyorlar.

Tepkilerin en yoğun olduğu nokta ise, meselenin İmralı’ya, terör başına ziyarete kadar uzanması, terör örgütü başının fiilî bir muhatap haline getirilmesidir. Bu sebeplerle, toplum büyük ölçüde bu sürece güvenmiyor ve meşru görmüyor. Yani Türk milletine rağmen bunu yapıyorlar. Biz de genel başkanımızın ifade ettiği şekilde, korsan komisyonun aldığı kararları tanımıyor; Türk milletinin hassasiyetlerinin ve devletimizin bütünlüğünün yanında duruyoruz.”