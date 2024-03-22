İYİ Parti istifalarla sarsılıyor

Çanakkale’de Eski İYİ Partililer dün iftarda buluştu ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’nin Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’e destek olacaklarını açıkladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:41
İYİ Parti istifalarla sarsılıyor
Abone Ol google-news

Daha önce Çanakkale kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen’in istifası üzerine hareketlenen İYİ Parti yeni istifalarla sarsılıyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek ve beraberindeki yaklaşık 300 kişi istifa etmişti. Bu istifaların yankısı sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Çanakkale’de iftar yemeğinde buluşan eski İYİ Partililer, yerel seçimlerde CHP’nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’e destek olacaklarını açıkladı. Programa İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan Eceabat Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Saim Zileli, İYİ Parti Kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen, Önceki İl Başkanı Eşref Bener Varol, Merkez İlçe Başkanı Necati Gapran, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aşık, çok sayıda kadın kolları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri de katıldı.

‘SEÇİM ÇALIŞMALARI İKTİDARLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR’

Eski İYİ Partililer adına konuşan Nurettin Demirbilek, “Bizler, ülkedeki siyasi iktidara muhalif bir kitle olarak bu partiyi kurmuştuk. Ancak gelinen noktada iktidar partisi ile birlikte yürütülen seçim çalışmaları, karşılıklı ilginç iş birlikleri, istifa etmekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. İstifa ettiğimizde ‘7-8 kişiler’ diyerek bizi küçük görmeye çalışanlara en güzel cevabı bu akşam burada toplanan kalabalık vermiştir” diyerek Erkek’i destekleyeceklerini açıkladı. 


çanakkale haberleri Muharrem Erkek haberleri İyi Parti haberleri CHP haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Son Dakika... Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
Facebook hesap silme – Adım adım rehber

Facebook hesap silme – Adım adım rehber
Devri yasaya aykırı bulundu: Gezi Parkı yeniden İBB'nin!

Devri yasaya aykırı bulundu: Gezi Parkı yeniden İBB'nin!
Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’

Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’
Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı

Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı
Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?

Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?
CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu

CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu