İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Çabukel, 2022'de uyarmış: "Depreme hazır değiliz"
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in, 3 Ağustos 2022 tarihinde basın açıklaması yaptığı ve kentte yaşanabilecek depremlere karşı yetkilileri uyardığı görüntüler gündem oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ihmaller ve alınmayan tedbirler de yeniden gündeme taşındı.
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in depreme ilişkin 3 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı basın açıklamasında yaptığı konuşma da sosyal medyada gündem oldu.
"DEPREM KAPIMIZDA DEĞİL, AYAKLARIMIZIN ALTINDA"
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu tarafından paylaşılan görüntülerde Çabukel, yetkililere önlem alma çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanıyor:
"Deprem kapımızda değil, ayaklarımızın altında. Kahramanmaraş'ta keşfedilen 2 büyük fay hattı üzerinden 2 büyük deprem bekleniyor! 7.0 şiddetinin üstünde deprem bekliyoruz. Depreme hazır değiliz!"
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- Bu hale nasıl geldi?
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Ağustos'u geçti