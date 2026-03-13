İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan iktidara rest: 'Öcalan’a umut hakkını millete sorun'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Bitlis’te düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada iktidarın “Terörsüz Türkiye” başlığıyla yürüttüğü açılım sürecine sert eleştiriler yöneltti. Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen tartışmaların Türkiye’nin birlik ve beraberliğine zarar verdiğini kaydetti. Bitlis’in misafirperverliğine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dervişoğlu, farklı kimliklerin bir arada yaşayabildiği bir geleneğe sahip olduklarını belirterek, “Meselemiz farklı kökenlere ya da ana dillere mensup olmak değil; birlik içinde, kardeşlik içinde yaşamayı başarabilmektir” dedi.

'TERÖRDEN KİM BESLENİYORSA FAİL ODUR'

Türkiye’nin son yarım yüzyılda büyük acılar yaşadığını dile getiren Dervişoğlu, terör meselesinin yüzeysel yaklaşımlarla değerlendirilemeyeceğini söyledi.

“Bu ülkenin birliği ve kardeşliği kimin işine gelmiyorsa Türkiye’de çıkan terörün faili onlardır” diyen Dervişoğlu, bölgede yaşayan yurttaşların terörle ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

'CANİ BAŞI BARIŞIN AKTÖRÜ YAPILAMAZ'

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İmralı’daki cani başı, şehitlerimizin katilini Türkiye’de barışın temin edilebilmesi için vazgeçilmez bir kişi konumuna getirmek istediler. İYİ Parti olarak buna karşı çıktım. Bu bölgede yaşayan Kürtlerin, Zazaların hamisi bir cani başı olamaz. Bir terör örgütü liderinin yol göstericiliğinde tanzim edilen bir süreçten bu memlekete fayda gelmez.”

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUŞULUYOR AMA TÜRKİYE KONUŞULMUYOR'

Süreç tartışmalarında bölgenin gerçek sorunlarının geri plana itildiğini kaydeden Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye istiyoruz ama Türkiye’yi konuşmuyoruz. Bitlislinin, Bingöllünün, Muşlunun, Hakkarilinin derdini konuşmuyoruz. Konuşulan tek şey Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü” diye konuştu.

'MİLLET KARAR VERSİN'

Dervişoğlu, süreç kapsamında Meclis’te yeni yasal düzenlemelerin ve anayasa değişikliklerinin gündeme getirilebileceğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

“PKK yöneticilerinin hayata dahil olmasını sağlayacak düzenlemelerden söz ediyorlar. Hatta bunun için anayasa değişikliğinin bile gerekli olduğunu söylüyorlar. Meclis’te çoğunlukları olabilir; DEM’le bir araya geldiklerinde yasa çıkarabilirler. CHP’yi de yanlarına alırlarsa teknik olarak anayasayı bile değiştirebilirler. Ama orta yerde millet var. Milletin kararı da elbette ki çok önemlidir. Bu millete sorsunlar bakalım. Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsüne Abdullah Öcalan'ı çağırdı ya, 'Kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim' dedi ya 'Umut hakkından yararlanması gerekiyor' diye ifade etti ya. Hatta gidip birilerinin çiçeklerini, resimlerini de sevdi ya. Meclis'teki çoğunluğu bıraksın. Gücü varsa, itibarı varsa bu millete sorulmasına razı olsun. Abdullah Öcalan umut hakkından yararlanıp milletin arasına karışsın mı yoksa İmralı’daki hücresinde yatmaya devam mı etsin, karar versin."

'KARŞISINDA BİZİ BULUR'

“Kürtleri PKK ve Abdullah Öcalan’la eşitleyen bir denklem kurarsanız Türkiye’nin birliğinin temeline dinamit koyarsınız” diyen Dervişoğlu, “Kürtler kardeşimizdir. Ama Türk’ün birliğine, Kürt’ün kardeşliğine zarar vermek isteyen kim varsa karşısında bizi bulur” diye konuştu. BİTLİS