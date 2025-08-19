İYİ Parti Mardin il başkanı ve ilçe teşkilatları istifa etti

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin ve Yeşilli ilçe yönetimleriyle birlikte, partilerinden topluca istifa ettiklerini duyurdu. Basına ve kamuoyuna yapılan açıklamada, bu kararın siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk gereği alındığı belirtildi.

Akar, Mardin'in etnik ve dini çeşitliliğiyle yüzyıllardır barış içinde yaşayan bir kent olduğunu hatırlatarak, "Bu topraklarda artık hiçbir ferdin kanı akmamalı, hiçbir evlat annesiz, hiçbir anne evlatsız kalmamalıdır. Bunun için makamlar, unvanlar, görevler feda edilir; yeter ki Türkiye'ye kalıcı barış, adalet ve huzur hâkim olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkler ve Kürtlerin Cumhuriyet'in kuruluşunda omuz omuza mücadele ettiğine dikkat çekilerek, bu tarihi birlikteliğin "Terörsüz Türkiye" süreciyle yeniden canlandırılması gerektiği vurgulandı.