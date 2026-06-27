İYİ Parti'nin Bayrak Mitingi başladı: Dervişoğlu'ndan dikkat çeken mesajlar

İYİ Parti'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Bayrak Mitingi" binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen partililer ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla miting alanını doldururken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da alana geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Bayrak Mitingi"nde Türk bayrağını göndere çekti pic.twitter.com/sXcnwD9rKo — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 27, 2026

Dervişoğlu, miting öncesinde Türk bayrağını göndere çekti. Bayrak töreninin ardından vatandaşları selamlayan Dervişoğlu, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunmaya başladı.

Dervişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Siyasetin kendi içindeki hesaplarmış gibi, haftalarca aynı yapay gündemler aynı ekranlara kazınıyor.

-Malumunuz dün Kadir İnanır’ı maalesef kaybettik. O Tatar Ramazan’dı, şoför ilyas’tı… Ne mutlu ki benim için her zaman Kadir ağabeyimdi. Fatsalı hemşehrim, delikanlı ve solcu bir ağabeyimdi. Ben de onun Türk milliyetçisi ülkücü kardeşiydim. Hayatıma çok önemli katkılar sağladı. İnanır solcuydu, akil adamdı, anmayın dediler. Ben müsavat Dervişoğlu’yum. 50 senelik ağabeyime Allah’tan rahmet dileyemeyeceksem, bu siyaset batsın. Allah ruhunu şad eylesin. Sen hiç merak etme, biz bu oyunu da bozacağız.

-Kayyum hepimizin başındadır. Kayyum devletin milletin başındadır. Bu yetkiler bu siyaset çıkmazı bu ahlaki çöküş büyük bir yıkım yaratmıştır. Mesele bir kişinin meselesi olmaktan çıkmıştır. Kayıplarımız sadece maddi değildir. Sahip olduğumuz hiçbir şey güvende değildir. Ne yazık ki en sevdiklerimizi evlatlarımızı bile o yada bu şekilde kurban verebiliyoruz. Artık sebebi münferit olaylarda aramanın manası yoktur. Saldırının odağı bellidir. Bize millet yapan büyük maneviyatımız saldırı altındadır.

-Devletin hukuku olur, o hukukta yalnız ve ancak Türk Milleti'nindir. Hukuk demek ekmek demek, ahlak demektir. Bunlar Türkiye'ye kurulmuş tuzağın taşeronlardır. Bizler de bu tuzağı bozanlarız. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır diyenleriz. Buraya da o inanç ve dirayetle o tuzağı bozmaya geldik. Bunu ilan etmeye geldik. Biz buraya muktedirlerin sahte gündemlerini yere çalmaya, milletin hakikatini göndere çekmeye geldik.

-Türkiye ne kadar hukuk devleti ise o kadar terörsüzdür. Ne kadar Cumhuriyet ise ancak o kadar güçlüdür. Devlet aklı iktidarın her yaptığına giydirilen bir dokunulmazlık zırhı değildir. Bir partinin menfaatini devlet menfaati gibi sunmak değildir. Bize devlet aklı diye pazarladıkları şey iktidar kurnazlığıdır. Milletin birliğini, bağımsızlığı ve ortak geleceği korumak kabiliyetidir. Bu iktidarda bu kabiliyet yoktur, niyet yoktur böyle bir akıl da yoktur. O sebeple buradan söylüyorum herkes sussa da biz susmayacağız, dünya sussa da ben susmayacağım.

DEVAM EDİYOR...