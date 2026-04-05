İYİ Parti paylaştı: Müsavat Dervişoğlu şehitler için şiir yazıp seslendirdi

5.04.2026 14:14:00
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, şehitler için kaleme aldığı ve seslendirdiği "Akçabardaklar" şiiri, İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İYİ Parti sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımızın, aziz şehitlerimiz için kaleme aldığı ve seslendirdiği şiiri" notuyla "Akçabardaklar" isimli şiirin videosu paylaşıldı.

Videoda, şehit çocukları, şehit mezarları, şehitler için yapılan cenaze törenleri ile askerlerin şehit olmadan önce yaptıkları son paylaşımlardan da karelere yer verildi.

"EZİLİR EZİLİR, YİNE BÜYÜRSÜN"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yazıp seslendirdiği "Akçabardaklar" şiiri şöyle:

"Bahar ve onlar, akçabardaklar.

Yine pür ve de canlı. Büyük bir azimle boy verdiler.

Hedefleri yaşamak hakkı ile. Onlarındı hayat, onlarındı toprak.

Ve bir haşin el uzandı acımasızca.

Kopardı dalından, ezdi, çiğnedi.

Akçabardaklar, veda ederken başları dik, şehit oldular.

Korkma akçabardağım ne çıkar kezzap dökseler köküne. Toprak senin, hava senin, su senin.

Kök salmışsın arzın merkezine. Ezilir ezilir, yine büyürsün." 

Müsavat Dervişoğlu ile Bahçeli arasında 'kırmızı hat' polemiği
Müsavat Dervişoğlu ile Bahçeli arasında 'kırmızı hat' polemiği İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğunu iddia eden müfteriler" şeklindeki sözlerine ilişkin "Ben kırmızı hat var tereddüttü içerisinde değilim bir kere. Öncelikle o hattın kurulu olduğundan eminim" dedi.
Dervişoğlu'ndan, Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt: 'Türkiye artık bu hükümetin dayattığı sistemi kaldıracak durumda değil...'
Dervişoğlu'ndan, Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt: 'Türkiye artık bu hükümetin dayattığı sistemi kaldıracak durumda değil...' Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, medya sahiplerine seslendi, "Aklınızı başınıza toplayın. Başka Türkiye yok..." dedi. İktidara ekonomi üzerinden de yüklenen Dervişoğlu, "Gerçeği görmüyorsanız pazara gidin. Siz hiç utanmıyor musunuz?" diye sordu. İYİ Parti lideri, grup toplantısı soruları da yanıtladı, "Öcalan'a konut" sorusuna ve CHP lideri Özel'in "ara seçim" çağrısına yanıt verdi.
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'dan sert 'nevruz' tepkisi: 'Provokatif aymaza bak'
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'dan sert 'nevruz' tepkisi: 'Provokatif aymaza bak' İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İYİ Parti lideri DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın ''Bursa'yı Amed'e çevirdiniz'' sözlerine ''Bir grup etnik saplantılı şımarık adeta devlete kafa tutuyor, eli kanlı katili övüyor. ''Bursa'yı Amed'e çevirdiniz'' diyor. Provokatif aymaza bak'' diyerek tepki gösterdi.