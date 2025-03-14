İYİ Parti ‘Refah Paketi’ni meclise sundu: Mevcut kaynaklar adil kullanılmalı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 04:00

Teklif, en düşük emekli aylığının cari bir yıl için belirlenen net asgari ücretten az olmamasını öngörüyor. İktidarın, “Bunun bütçeye maliyeti nasıl karşılanacak?” eleştirisine yönelik etki analizinin de yer aldığı teklifte “Sorun kaynak eksikliği değil, mevcut kaynakların adil ve etkili yönetilmesidir” dendi.

Enflasyonun resmi verilerle dahi yüzde 60’ların üzerine çıktığı ancak maaş ve emekli aylıklarına yapılan artışların yetersiz kaldığı belirtilen yasa teklifinde “Vergi dilimleri güncellenecek ve en alt vergi diliminin üst sınırı 158 bin TL’den 415 bin TL’ye yükseltilecektir. Asgari ücretin belirlenmesinde TÜİK’in açıkladığı milli gelir enflasyonunu esas alan bir kriter belirlenecektir. Böylece çalışanların enflasyona ek olarak büyümeden pay almaları sağlanacaktır” dendi.

Teklifte “2023’te kamu çalışanlarına sunulan ve enflasyon etkisiyle bugün 16 bin 166 TL’ye ulaşan 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammı memur emeklisinin de alması sağlanacaktır. Seçim döneminde söz verilmesine rağmen yerine getirilmeyen bu vaat hayata geçecek ve düzenleme ile seyyanen zam tutarının yarısı olan 8 bin 88 TL memur emeklilerine yansıtılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘İKRAMİYELER YÜKSELTİLECEKTİR’

Teklifte yer alan diğer maddeler ise şunlar: “Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 3 bin TL’den asgari ücretin yarısı tutarına yükseltilecektir. Böylelikle emeklilerimizin pul parasına dönen bayram ikramiyeleri asgari ücrete endekslenmiş olacak ve hükümetin geçmişte yaptığı gibi keyfi artışlar yoluyla emeklilerin haklarını sınırlamasının önüne geçilecektir.”