İYİ Parti, seçim güvenliği sistemi geliştirdi: İRİS

12 Kasım 2021 Cuma, 17:45

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, geliştirdikleri yeni seçim güvenliği sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akalın, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ile 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini inceleyerek yeni kararların alındığını vurgulayarak, “Bu bağlamda, partimizin bulut tabanlı seçim güvenliği sistemini geliştirerek İRİS (İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi) yazılımını oluşturduk. Teşkilatlarımıza programla ilgili teknik eğitim verdik. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim süreci ayrıntılı incelenerek partimizin seçimlere tek başına gireceği varsayımı üzerinden bir sandık teşkilatlanma modeli oluşturduk" dedi.

Çalışmanın hem parti hem de olası ittifaklar açısında faydalı olacağını belirten Akalın, "Bu model kapsamında sandık kurulu üyelerimizin parti üyelerimiz arasından seçilmesi, yine 2018 ve 2019 sandıkları dikkate alınarak mutlaka daha önce oy kullandıkları sandıkta görevlendirilmesi zorunluluğunu genelgeye bağlayarak teşkilatlarımıza gönderdik. Ayrıca, sandık verilerinin İRİS'e hızlıca aktarılması, seçim günü hem hızlı sonuç alınması ve olası hatalara hızla itiraz edilmesi için ‘okul teknik sorumlusu’ görevlendirilmesine karar verdik” açıklamasında bulundu.

"30'A YAKIN İLDE YÜZ YÜZE SEÇİM HAZIRLIKLARI TOPLANTISI YAPILDI"

Yeni sandık teşkilatlanma modelinin anlatılması için şu ana kadar 30’u aşkın ilde yüz yüze seçim hazırlıkları toplantıları yapıldığını aktaran Akalın, aynı illerde çevrimiçi toplantı platformu üzerinden teknik çalışmalarda da bulunulduğunu söyledi.

"689 EĞİTMEN SAHADA OLACAK"

Yapılacak olan ilk seçime hazır olmak için eğitmen eğitimleri de düzenlediklerini belirten Akalın şu ifadeleri kullandı:





"13 Kasım-12 Aralık 2021 tarihleri arasında 5 hafta süreyle Cumartesi ve Pazar günleri Genel Merkez Toplantı Salonunda, illerimizden gelecek sandık eğitmen adaylarını eğitecek ve kendilerine eğitmenlik belgelerini teslim edeceğiz. Ortalama 300 sandığa 1 eğitmen düşecek şekilde bir planlama yaptık. Kendi illerinde sandıklarda görev yapacak sandık kurulu üyesi ve müşahitleri eğitmek üzere toplamda 508 eğitmen adayını bu tarihler arasında eğiteceğiz. Buna ek olarak, sayılarının yüksek olması sebebiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in 181 eğitmen adayını ayrıca eğitime tabi tutacağız. Dolayısıyla, toplamda 689 eğitmen Türkiye'nin her köşesindeki sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri eğitmek ve seçim güvenliğini temin etmek üzere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sahada olacak.”

"81 BİN 807 SANDIĞIN KURUL ÜYELERİ BELİRLENDİ"