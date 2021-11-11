Son dakika: İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı!

Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 16:31
Son dakika: İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı!
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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.



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