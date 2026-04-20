İYİ Parti Teşkilat Başkanı Öztürk: ‘Erken ya da baskın seçim her an gelebilir’

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, partisinin saha çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı. Göreve kurultayda geldiğini anımsatan Öztürk, “Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatı yalnızca genel merkeze gelen raporlar üzerinden okumak yerine doğrudan sahaya inerek, teşkilat mensuplarının gözünün içine bakarak anlamaya çalışıyoruz. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra teşkilatlarımızda belirgin bir motivasyon kaybı ve moral bozukluğu vardı. Ancak son bir buçuk yıllık süreçte, partimizin Meclis’teki duruşu ve genel başkanımızın tavrı sayesinde teşkilatlarda yeniden toparlanma ve motivasyon artışı gözlemledik” dedi.

‘TEŞKİLATLARIMIZI SEÇİMLERE HAZIRLIYORUZ’

Öztürk, “Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerin ister erken, ister baskın, ister zamanında olsun çok hızlı bir şekilde geleceğini biliyoruz. Bu nedenle teşkilatlarımızı seçim sürecine hazırlamak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Teşkilat yöneticilerimizin performansını takip ediyor, saha çalışmalarını güçlendiriyor ve mahalle ile köy temsilcilikleri dahil olmak üzere örgütlenmenin eksik kalan yönlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Eksik ya da atıl durumda olan yapıları hareketlendiriyor, gerekiyorsa değişiklikler yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Şu ana kadar çok sayıda ili ziyaret ettiğini ve bu ay sonuna kadar daha fazla ili gezmiş olacağını kaydeden Öztürk, “Kısa sürede tüm illeri kapsayan bir saha çalışmasını tamamlamayı hedefliyoruz. Belirli illerde başlayan programlarımızı, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimizle birlikte Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Seçime kadar olan süreçte yalnızca teşkilat yapısını değil, aynı zamanda parti politikalarını da sahaya anlatmaya odaklanıyoruz. Koordineli şekilde bütün parti kademelerini seçimlere hazırlıyoruz” diye konuştu.

‘KÜSKÜN SEÇMENE YÖNELİK ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPILMALI’

Türkiye’de önemli bir seçmen kitlesinin sandığa gitmediğinin altını çizen Öztürk, “Bu oran geçmiş seçimlerde yaklaşık yüzde 10 civarında olsa da dönemsel olarak artabilmektedir. Bu durum, siyasi partilere duyulan güvensizliğin arttığı dönemlerde daha belirgin hale gelmektedir. Ayrıca büyük bir kararsız seçmen kitlesi bulunmaktadır. Bu kitlenin bir kısmı sandığa gitmeme eğilimi gösterirken, bir kısmı ise seçim sürecinde yeniden bir partiye yönelebilmektedir” ifadelerini kullandı. Öztürk, “Siyasi partiler açısından asıl önemli olan, kararsız seçmeni etkileyebilmek ve kendi içinde küskün olan seçmenleri yeniden kazanabilmektir. Çünkü belirli bir seçmen kitlesi, partilerinin hatalarını görse bile oy verme davranışını değiştirmemektedir. Bu nedenle oy oranını artırmak isteyen partilerin kararsızlara ve küskün seçmene yönelik özel çalışmalar yapması gerekmektedir” dedi.

‘DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA ALTERNATİF OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılan saha çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “Teşkilatlarımızın en az batıdaki teşkilatlar kadar güçlü bir aidiyet duygusuna sahip olduğunu gördüm. Bu bölgelerdeki teşkilat mensupları da partinin mücadelesine inanmış durumda. Bununla birlikte bölgenin önemli sorunları devam ediyor. Son bir buçuk yıldır yürütülen süreçte, vatandaşlar daha çok terörle ilgili tartışmaların öne çıktığını, ancak Kürt vatandaşlara yönelik somut iyileştirmeler konusunda yeterli adım atılmadığını düşünüyor” açıklamasını yaptı. Öztürk, “İYİ Parti’nin bölgede önceki seçimlere kıyasla daha iyi sonuçlar alabileceğini değerlendiriyoruz. Türkiye genelinde İYİ Parti’nin geniş bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Doğu ve Güneydoğu’da seçmen davranışı uzun yıllar iki ana eksen etrafında şekillenmiştir: biri terör örgütüyle ilişkilendirilen siyasi yapı, diğeri ise devleti temsil ettiği düşünülen iktidar partisi. Bu durum, arada kalan seçmenin istemediği halde bu iki seçenekten birine yönelmesine neden olabilmektedir. İYİ Parti olarak bu kesime ulaşmayı ve alternatif olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.