İYİ Parti'de Başkanlık Divanı toplandı

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 20:55
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı toplandı
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İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Dervişoğlu, partinin genel merkez ek binasında yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.


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