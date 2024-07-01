İYİ Parti'de Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında bir araya geldi.
İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Dervişoğlu, partinin genel merkez ek binasında yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
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