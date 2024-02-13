İYİ Parti’de gözler Mersin adayında

Yayınlanma: 13.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2024 - 04:00

Edinilen bilgiye göre partinin Mersin il örgütü, eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın aday gösterilmesini istiyor. Parti yönetiminin de Mersin’de iddialı olması nedeniyle Kocamaz’ın adaylığı konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Ancak kurmaylar, Kocamaz’ın Mersin’in tek milletvekili olması nedeniyle belediye başkan adaylığına sıcak bakmadığını belirtiyor. Kulislerde “Mersin İçin El Ele Oluşumu” lideri Dr. Bülent Özkan’ın aday gösterebileceği konuşuluyor. Kocamaz’ın da Özkan’ın adaylığını desteklediği kaydediliyor.

Genel Başkan Meral Akşener’in yarın partisinin Meclis grup toplantısında Özkan’ın adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor.



