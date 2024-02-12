İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...

İYİ Parti’nin önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural, partisinden istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük kendilerine istifayla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtirken, Özlem Ural’ın e-devlet üzerinden partiden istifa ettiği belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:40
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...
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2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Özlem Ural, bu kez partisinden istifa etti.

E-devlet üzerinden İYİ Parti’den istifa ettiği öğrenilen Özlem Ural’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

KULİSLER HAREKETLENDİ

İYİ Parti’nin Balıkesir’de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural’ın partisinden istifa etmesi siyasi kulislerde şaşkınlığa neden oldu.

'TURHAN ÇÖMEZ' İDDİASI

Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez’in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edilirken, Ural’ın istifaya dair yarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.


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