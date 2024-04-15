İYİ Parti’den YSK’ye ikinci ‘Ordu’ başvurusu
İYİ Parti, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye ikinci kez başvurdu.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.
Öztürk'ün paylaşımı şöyle:
"15.04.2024(bugün) tarihinde Hukuk ve Seçim İşleri Başkanımız sayın Hakan Şeref Ongun ile birlikte; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimine yönelik ikinci bir dilekçemizle Tam kanunsuzluk nedeniyle ‘Yenilenmesine’ yönelik başvurumuzu yaptık.
Emsal kararlarda görüleceği üzere başvuruya konu kişi bilgilerini YSK ile paylaştığımız 95 sandık kurulu başkanı ve memur üyesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorduktan sonra karar verilmesini talep ettik."
15.04.2024(bugün) tarihinde Hukuk ve Seçim İşleri Başkanımız sayın @_hakanolgun ile birlikte;— Av. Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) April 15, 2024
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimine yönelik ikinci bir dilekçemizle Tam kanunsuzluk nedeniyle ‘Yenilenmesine’ yönelik başvurumuzu yaptık.
Emsal kararlarda görüleceği üzere… pic.twitter.com/p6knfXZAnX
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