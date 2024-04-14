Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri istifa ederek CHP’ye geçti

Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:32

Güncelleme: 14.04.2024 - 15:32

Kozan’da Belediye ilk meclis toplantısı, yeni seçilen Mustafa Atlı başkanlığında toplandı. Mecliste İYİ Parti ve BBP’den seçilen meclis üyeleri, çoğunluk elde etmek gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Mustafa Atlı MHP’den Belediye Başkanı seçildi. Atlı ve belediye meclis üyeleri geçtiğimiz günlerde mazbatalarını almıştı. Kozan Belediyesi’nin Nisan ayı ilk meclis toplantısı Mustafa Atlı başkanlığında yapıldı.

İSTİFA ETTİLER

Meclis, 14 Cumhur İttifakı, 4 İYİ Parti, 8 CHP ve 5 BBP üyesinden oluştu. Seçimlerin ardından İYİ Partili ve BBP’li meclis üyeleri partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olarak devam etme kararı aldı.

İstifaların ardından Kozan Belediyesi meclis üyeliğine seçilen İYİ Partili ve Büyük Birlik Partisi meclis üyesinin partilerinden istifa ederek CHP’ye geçmesiyle birlikte CHP’nin meclis üyesi sayısı 17 oldu.

MHP ve AKP’den ise belediye başkanı ile birlikte 15 meclis üyesi bulunuyor.