İYİ Partili Aytun Çıray'dan koltuk krizine ilişkin açıklama

10 Kasım 2021 Çarşamba, 22:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saray'da kabul etti. 2 saat süren görüşmenin öncesinde Erdoğan, Karamollaoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Çekimin ardından eliyle Karamollaoğlu’na koltukta oturacağını işaret eden Erdoğan’a Karamollaoğlu “Nasıl? Böyle mi oturalım?” diye yanıt veriyor.

Karamollaoğlu daha sonra Erdoğan’ın gösterdiği kanepeye oturuyor.

Bu görüntülerin ardından Saadet Partisi'nden ilk açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya yaptı. Kaya; "Ev sahibi sayın cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı. Ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyorum. Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

HalkTV ekranlarında İpek Özbey'in sunumu ile yayınlanan Kadraj programına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, gündem olan koltuk kriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"EŞ DEĞER DEĞİLİZ"

Çıray şunları ifade etti;



Biliyorsunuz siyaset diplomasisinde, bu önemlidir. Yani şöyledir, "eş değer değiliz" anlamına gelir. Eğer eş değeriniz gelmiyorsa ve oraya oturtmaya niyetiniz yoksa, yine siyaset diplomasisinde o koltuğu oraya koymazsınız. O koltuğu oraya koyup, diğer koltuğu gösterirseniz, o zaman ona siyaseten "size eşit bakmıyorum" anlamına gelir.

"MİLLET İTTİFAKI'NDA BELİRTİLEN İLKELERDEN TAVİZ VERECEĞİNE İNANMIYORUM"

