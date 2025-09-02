İYİ Partili Çömez: ‘BOP, tıkır tıkır işliyor’

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bir gazeteciye verdiği röportajda Ortadoğu’daki dengelere ve Washington’un bölge politikalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Barrack, “PKK, Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK’yi yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: SDG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı savaşta bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK’ya dayanıyordu” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, söz konusu açıklamaları “açılım” süreci kapsamında değerlendirdi. Çömez, “Bizim ısrarla söylediğimiz bu açılım saçılım süreci var ya şu anda devam ettirilen komisyona kadar gelmiş olan o süreç... Burada tarafların beklentileri var. Amerika’nın, AKP’nin, DEM Parti’nin beklentisi var dedik” ifadelerini kullandı. ABD’nin beklentisinin PYD ve YPG’nin Türkiye tarafından tanınması ve kabullenilmesi olduğunu ifade eden Çömez, “Çünkü Ortadoğu’da yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzen çerçevesinde Türkiye’nin aynen bir zamanlar Irak’ta olduğu gibi, Irak’ın kuzeyinde kurulan otonom Kürt yapısına itiraz etmemesi gibi şimdi de Suriye’de Fırat’ın doğusunda kurulması öngörülen otonom bölge ve onun yöneticisi olan 100 bin kişilik PYD-YPG terör unsurlarına Türkiye’nin itiraz etmemesi isteniyor” dedi.

‘ADAYLIK İ Ç İN DEM’E İHTİYA ÇLARI VAR’

Çömez, “Süreçle ilgili Erdoğan da diyor ki ‘Benim Amerika ile aram iyi olsun, müttefiklik ilişkimi devam ettireyim. Amerika’nın desteği yanımdan eksik olmasın. Yanı sıra ya anayasayı değiştirelim ya da öne alınmış bir seçimle ben yeniden aday olayım’ Bunun için de DEM Parti’nin desteğine ihtiyacı var. Peki DEM Parti ne istiyor? Şimdilik çok telaffuz edilmese de anayasanın 1-2-3-4 maddeleri değişsin veya zamana yayılsın. 42 değişsin, 66 değişsin. Zaten bunlar geçtiğimiz günlerde Meclis’teki komisyona gelen eski başkanlar tarafından telaffuz edilmeye de başladı. TCK, terörle mücadele yasası, infaz yasası değişsin isteniyor” diye konuştu.

‘ABD İLE AKP REJİMİ ARASINDA BİR ORTAKLIK S ÖZ KONUSU’

PYD-YPG unsurlarının Suriye’nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 230 askeri şehit ettiğinin altını çizen Çömez, “Bunlar PKK’nın uzantısı terör unsurlarıdır. O röportajda Tom Barrack diyor ki, ‘Ben Trump’ın çok yakın arkadaşıyım. Aynı zamanda iş adamıyım ve benim kökenim Lübnan’dır. Trump bu bölgeyi yeniden dizayn etmek istiyor, parçalarını ayırmak istiyor. Benim de burada bir görevim var diyor, onun için buradayım. Acele etmem lazım. Aksi halde 3-4 ay sonra mesafe alamazsam Trump beni kovar’ diyor” açıklamasında bulundu. Çömez, “ABD ile AKP rejimi arasında bir ortaklık söz konusu. Barrack bugüne kadar Türkiye’de bu derecede kapsamlı bir röportaj vermedi. Ama bu yapmış olduğu açıklama bölgede Amerika’nın planları deşifre eden net bir açıklama oldu” dedi. Açılım sürecine ilişkin iç ve dış pazarlıkların detaylarının ortaya çıktığını ifade eden Çömez, “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) tıkır tıkır işliyor” dedi.

‘SAHADA S ÜRECE KAR ŞI NET BİR İTİRAZ VAR’

Meclis’teki açılım komisyonunun aslında ABD’nin Ortadoğu planı kapsamında kurulduğunu kaydeden Çömez, “Bu komisyonun temel niyeti veya temel amacı toplumu ikna etmektir. Komisyon kurulmadan önce yapılan toplantıların bir kısmına katılmış bir grup başkanvekili olarak edindiğim intibaları paylaşıyorum. Israrla iktidar cephesinin söylediği şuydu: ‘Toplumu ikna etmemiz lazım’” ifadelerini kullandı. Çömez, “Sahada sürece karşı net bir itiraz var. Şehit ve gazi derneklerinde inanılmaz bir infial ve rahatsızlık var. Bir tek kişi, bir şehit babası dahi ikna olmuyorsa bu süreç zaten ifsat olmuş demektir” diye konuştu.