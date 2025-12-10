İYİ Partili Çömez’den çarpıcı iddia: ‘Teröristbaşını küçük bir saraya yerleştirecekler’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis’teki açılım komisyonu üyelerinin terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na yaptığı ziyarete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Çömez, “Oylamayı ‘gizli’ yaptılar. İmralı’ya ‘gizli’ gittiler. Tutanakları ‘gizli’ tuttular. 16 sayfanın 12’sini gizlediler. Gizli saklı neyin peşindeler acaba?” dedi. İktidarın hazırlıklarını yürüttüğü ve “örgüt üyelerinin affını” içeren düzenlemeye ilişkin sert ifadeler kullanan Çömez, söz konusu girişimin “aylardır uyardıkları bölgesel bir projenin parçası olduğunu” belirterek, “Bu projenin arkasında bölgemizi dizayn etmeye çalışan küresel güçler var” dedi.

''TERÖRİSTBAŞINI KÜÇÜK BİR SARAYA YERLEŞTİRECEKLER''

Çömez, planın ilk ayağının “terörist başının cezaevinden çıkarılması ve İmralı’da adeta ‘küçük bir saraya’ yerleştirilmesi” olduğunu ileri sürerek, buradan örgüt üzerindeki tüm yapıları yönetmesinin hedeflendiğini söyledi. İkinci aşamada ise 9 bin PKK’li için özel bir af planlandığını dile getirdi. Çömez, “Bunu nereden öğreniyoruz? İngiliz haber kuruluşu Reuters haftalar önce açıkladı” dedi. “TCK, Terörle Mücadele Yasası ve infaz düzenlemeleri değiştirilmek isteniyor” diyen Çömez, iktidarın anayasanın çeşitli maddelerini de tartışmaya açtığını belirtti. İktidarın “terörsüz Türkiye” ifadesini dahi kullanmadığını söyleyen Çömez, “Çünkü yaşananların terör olduğunu kabul etmiyorlar. İstedikleri şey, 9 bin PKK’lının affedileceği özel bir yasanın çıkması” diye konuştu.

''SUÇA KARIŞANLARA TAHLİYE YOLU''

İktidar kanadından gelen teklifin ilerleyen günlerde TBMM gündemine taşınacağını belirten Çömez, düzenlemenin içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Kendini feshettiğini açıklayan örgüt üyeleri suç işlememişse doğrudan affedilecek.

Hakkında dava süren örgüt mensuplarının davaları düşecek.

Suça karışmış ve cezaevinde bulunanlar için infaz süreçleri değiştirilerek tahliye yolu açılacak.

Bu kişiler beş yıl süreyle denetimli serbestlikten yararlanacak.”

Çömez, “Açıkça 9 bin kişiyi dışarı çıkarmak için kurgulanmış bir yasal adımdan söz ediyoruz” dedi.

''YAKANIZDAN ELİMİZİ ÇEKMEYİZ''

Düzenlemeyi “Türkiye için korkunç bir ihanet” olarak nitelendiren Çömez, iktidarı şu sözlerle uyardı:

“Bu adımı atarsanız bunun arkası gelir. Yarın başka terör örgütleri ‘Biz de silah bıraktık, bizi de affedin’ dediğinde ne yapacaksınız? Hayır mı diyeceksiniz? Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’e giderlerse ne olacak? Bunların hiçbirini hesap etmiyorsunuz.”

“Elli bin insanı katleden bir terör örgütünün ele başına umut hakkı verilir mi? Askerimizi, polisimizi şehit eden eli kanlı caniler affedilir mi?” diyen Çömez, örgütün sembolik bazı görüntülerle “silah bıraktık” mesajı vermesinin affa gerekçe yapılamayacağını vurguladı.

İYİ Parti’nin bu sürece “son derece ciddi bir muhalefet” yürüteceğini söyleyen Çömez, şöyle devam etti:

“Bu bir ihanet sürecidir. Bunun arkasında kim varsa tarih önünde hesap verecektir. Genel Başkanımızın da söylediği gibi: İhanette zaman aşımı yoktur. Bu ülkenin askerine, polisine, öğretmenine, masum çocuklarına silah doğrultan örgütü dışarı çıkarmaya kalkarsanız, bu millet size hesap sorar. Biz de sizin yakanızdan elimizi çekmeyiz.”