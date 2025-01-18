İYİ Partili Çömez, 'katledilen çocuğa cinsel istismar'ı raporlarıyla paylaşmıştı: Şanlıurfa Barosu'ndan açıklama geldi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 15:01

Güncelleme: 18.01.2025 - 15:16

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Şanlıurfa'da beş yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürüldüğü haberine ilişkin, "Alınan ilk verilere göre cinsel istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgiye sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Gerçek ölüm nedenin ise ileri tetkikler tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şanlıurfa'da beş yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığını ve boğularak öldürüldüğüne ilişkin belge paylaşmıştı.

''CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR''

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Dün kamuoyuna yansıyan ve bir kızımızın boğularak ve cinsel istismar neticesinde öldürüldüğü iddialarıyla ilgili olarak baromuz başkanlığı ve Çocuk Hakları Komisyonumuzla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, soruşturma makamının süreci titizlikle yürüttüğünü görmekteyiz. Alınan ilk verilere göre, cinsel istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgiye sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Gerçek ölüm nedenin ise ileri tetkikler tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Süreci Şanlıurfa Barosu olarak sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve kamuoyunu bilgilendireceğimizi ifade etmek isteriz. Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan şüphe üzerine Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor. Oradaki doktor arkadaş şüpheleniyor ve istismar bulgularının olduğuna ilişkin rapor düzenliyor. Ancak ileri düzeyde raporu Urfa Adli Tıp Kurumu düzenliyor. Buradan ve soruşturma makamlarından almış olduğumuz bilgilere göre, istismar iddiasının gerçeği yansıtmadığı yönünde."

ÇÖMEZ HASTANE RAPORUYLA PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabından hastane raporunu paylaşan Çömez, şunları söylemişti:

"Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün. Çok acil ilginizi bekliyorum.

Ben biraz Şanlıurfa'dan bilgi aldım ve biraz da raporu analiz ettim. Maalesef 5 yaşındaki bir kız çocuğu çok acımasızca tecavüz edilmiş. Raporda da yazıyor zaten. Boynunda da bazı izler var. Ölüm sebebinin boğulma olduğunu tahmin ediyorum ama otopsi raporu henüz yok. Zaten cansız bir şekilde hastaneye getirilmiş. Doktorlar hayata döndürmek için bütün müdahaleleri yapmış. Hiçbir eksik yok orada fakat çocuk maalesef hayatını kaybetmiş.

Bu konuda uyarı yapmamın nedeni şu; adli tıp aşamasında hata yapılmaması son derece önemli. Maalesef önümüzde kötü örnekler var, Narin örneği var. Bu sebeple olay daha çok yeni olduğu için delillerin kaybolmaması adına doğru işlem yapılması için uyarıda bulunmak istedim. Eğer adli tıp sürecinde bir hata yapılmazsa -ki yapılmamasını ümit ediyorum- çok önemli delillerin hala var olduğunu tahmin ediyorum. O bakımdan yetkilileri, sorumluları görevini ciddiyetle yapmaya davet ettim."