İYİ Partili Dikbayır'dan 'asil liste' açıklaması

Yayınlanma: 27.06.2023 - 16:13

Güncelleme: 27.06.2023 - 16:15

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçildi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve 27. ve 28. Dönem Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dikbayır'ın söz konusu açıklaması şu şekilde:

"24.06.2023 tarihinde İYİ PARTİ 3. Olağan Genel Kurultayı gerçekleştirilmiş ve Genel İdare Kurulu üyeliği seçimleri yapılmıştır. Yapılan seçimler sonucunda 50 Asil üyeden oluşan Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Parti Tüzüğünün ilgili maddelerinde, partimiz kurullarında asil ve varsa yedek üyeliklerde ayrı ayrı olmak üzere en az yüzde yirmi beş cinsiyet kotası uygulanacağına dair hükümlere yer verilmiştir. Genel İdare Kurulu Asil Üyeliği seçimi neticesinde oluşan 50 kişilik Genel İdare Kurul’unun Parti Tüzüğümüzün cinsiyet kotası hükmüne uygun oluşması için Genel İdare Kurulu Asil Üyeliğinden istifa ediyor, görevime Genel İdare Kurulu Yedek Üyesi olarak devam edeceğime kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunuyorum."