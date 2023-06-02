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İYİ Partili eski yönetici Erhan Bilgin evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin evinde ölü bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:39
İYİ Partili eski yönetici Erhan Bilgin evinde ölü bulundu
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İYİ Parti Çaycuma eski İlçe Başkanı ve Zonguldak İl Yöneticisi olarak görev alan Erhan Bilgin sabah saatlerinde Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki evinde ölü bulundu. 

Ailesi Erhan Bilgin’i cansız şekilde evde bulunca 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Bilgin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesi sonrası Bilgin'in cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  



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