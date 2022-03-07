İYİ Partili İbrahim Özkan'dan 'motorine yeni zam' iddiası

07 Mart 2022 Pazartesi, 12:31

Akaryakıta art arda gelen zamlarla benzin ve motorinin litresi 20 liraya çıktı. Petrol fiyatlarındaki sert artış nedeniyle akaryakıtta zam yağmurunun bu hafta da sürmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB İYİ Parti Grup Başkan vekili İbrahim Özkan, "Son Dakika! Bu gece Mazotun litresine 2.34 TL ile tarihin en büyük zammı geliyor" ifadelerini kullandı.