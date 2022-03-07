Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:20

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 4 MAÇTA AYNI SKOR

İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı.

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 27 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 37'şer gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 13 lig maçında 5 galibiyet alabildi.

Evinde rakibiyle 6 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 9 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-2 üstünlük kurdu.

KUPADA 3 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.