İYİ Partili Kavuncu'dan Adalet Bakanlığı'na soru önergesi: 'Avukatlar hakimlerle görüşemiyor'

Yapılan araştırmalar Türkiye’de yargıya yönelik güvenin her geçen yıl azaldığını gösterirken hukukun temel direği avukatlar adli süreçlerde çokça sorunla karşılaşmaya başladı.

Avukatların yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu Adalet Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Önergede, “Avukatların adliyelerde hakimlerle görüşmesinin sistematik biçimde engellenmesi, bazı adliyelerde 'avukatlarla duruşma dışında görüşme yapılmayacaktır' şeklinde kapılara asılan yazıların kalıcı uygulamaya dönüşmesi, hakim-avukat iletişiminin güvenlik görevlileri veya koruma personeli aracılığıyla filtrelenmesi, mesleğin işleyişini ve savunma hakkını fiilen kısıtlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

ANAYASA'YA AYKIRI!

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama hürriyeti, savunma hakkı ve adil yargılanma hakkıyla bağdaşmadığı vurgulanan uygulamalar şöyle sıralandı:

“Bazı ağır ceza mahkemelerinde, avukatların ancak koruma personelini ikna etmeleri halinde hakimle görüşebildiği iddiaları,İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde hakim katlarına şifreli kapılar konularak avukatların bu alanlara girmesinin engellenmesi, hakimlerin adliye içinde kendilerine fiili tecrit alanları oluşturması.”

“Bu uygulamaların doğal sonucu olarak, avukatların müvekkillerinin haklarını etkin biçimde savunmalarının güçleştiği, hak arama süreçlerinin uzadığı ve adli hizmetlerin amacına uygun şekilde yürütülemediğinin” vurgulandığı önergede bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların da arttığı belirtildi.

(İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu)

ADALET BAKANLIĞI'NA SORDU

Adli süreçlerde yaşanan sorunların yargıya güveni azalttığını söyleyen Kavuncu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

1. Adliyelerde hakim-avukat iletişimini kısıtlayan yazıların kapılara asılması uygulaması Bakanlığınızın bilgisi ve talimatı dahilinde midir? Bu uygulamanın yasal dayanağı nedir?

2. Avukatların hakimlerle yalnızca koruma personeli veya güvenlik görevlilerinin izniyle görüşebilmesi yönündeki uygulamalar hakkında Bakanlığınız bir inceleme başlatmış mıdır?

3. Hakim ve savcıların siyasi parti teşkilatlarıyla geçmişte aktif görev ilişkisi olup olmadığının atama süreçlerinde denetlendiği bir mekanizma var mıdır? Bu mekanizma hangi kurumsal çerçevede işlemektedir?

4. Siyasi referanslarla adliyelere personel alındığı, bu kişilerin hakim ve savcılara baskı aracı olarak kullanıldığı iddiaları hakkında Bakanlığınız bir araştırma yürütmüş müdür?

5. Avukatların adliyelere erişimini, hakimlerle görüşmesini ve savunma faaliyetlerini engelleyen uygulamaların kaldırılması için Bakanlığınızın planladığı bir düzenleme veya genelge çalışması var mıdır?

6. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı önünde bekleyen dosyaların incelenme süresi, ortalama bekleme süresi ve bu yığılmanın azaltılması için alınan önlemler nelerdir?

7. Adliyelerde savunma makamının işleyişini güçlendirmek, avukatların erişilebilirliğini sağlamak ve yargı bağımsızlığına yönelik kaygıları gidermek adına Bakanlığınızın kısa ve orta vadeli politikası nedir?

"AVUKATLA GÖRÜŞMEYİ LÜTUF SAYIYORLAR"

Konuya dair Cumhuriyet’e konuşan Avukat Erdal Demir, “Ülkemizde hak müdafaasını meslek edinmiş ve bu uğurda uzun yıllardır çalışan bir avukat olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim: “Hak arama müessesesi” Ber­lin’de hakimler var şeklinde bizde ise Adaletin kestiği parmak acımaz şeklinde. Ülkemizde klişeleşmiş bir kurum olan adliyeler maalesef son yıllarda hak ihlallerini giderme fonksiyonundan oldukça uzaklaştı. Yavaş işleyen yargı, vatandaşın temas edemediği yargı mensuplarınca hak ihlallerine neden oluyor. Avukatlar olarak yaşadığımız sorunlara maalesef barolarda sessiz kalınıyor ve avukatla görüşmeyi lütuf sayan ve görüşmeyen hakimler eliyle bu fiili durum avukatın dilekçesindeki taleplerinin anlaşılamaması ve yanlış kararlarla hak ihlallerini artırıyor" dedi.