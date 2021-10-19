İYİ Parti'li Koray Aydın, başsavcılığa 'siyasi cinayet' duyumlarıyla ilgili telefonla ifade verdi

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayet kaygım var” açıklaması ile başlayan ve bu açıklamalara ilişkin bir gazetedeki “benzer duyumlar aldığı” yönündeki ifadeleri ile ilgili dün Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan ile telefonda görüştü. Aydın’ın, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinin “telefonla ifade vermeye davet edilmesi” üzerine, Başsavcı Vekili Tufan’a “telefonla bilgi ve duyumlarını aktardığı” belirtilirken, Aydın’ın görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’de protesto edilmesinin ardından sarf ettiği “Bunlar daha iyi günleriniz. Durun bakalım, başınıza daha neler gelecek” sözlerini anımsattığı kaydedildi.

Aydın’ın daha sonra yazılı ifade de vereceği belirtilirken, Tufan’a, “siyasi cinayetler yaşanabileceğine” yönelik “bazı eski istihbaratçılardan bu yönde duyumlar aldığını” belirttiği dile getirildi. Aydın’ın, Tufan’a, “Türkiye’de bu tür siyasi cinayetler yaşanmasını beklemiyorum. Ancak eski istihbaratçılardan bu yönde duyumlar geliyor. Gazeteciler de siyasetin gergin ortamına işaret ederek köşelerinde bu tür iddiaları kaleme alıyor. Tüm bunlara bakarak, deneyimli bir siyasetçi olarak, öngörüde bulundum” dediği kaydedildi. Aydın’ın konuşmada, “terör örgütlerini de işaret ettiği” belirterek, başta FETÖ, PKK/YPG gibi terör örgütlerinin “Türkiye için tehdit oluşturmaya devam ettiği ve bu tür örgütlerin ülkede kaos yaratmak amacıyla siyasileri hedef seçebileceği, iktidarın ise bu konuda dikkatli ve uyanık olması gerektiğini” de belirttiği ileri sürüldü.