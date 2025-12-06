İYİ Partili Paçacı’dan İmralı tepkisi: ‘Devlet 50 bin kişinin katiliyle masaya oturmaz’

Açılım süreci kapsamında Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, İmralı’da terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılan 24 Kasım görüşmesine ilişkin özet tutanakları önceki gün ilk kez Meclis’te okunmuştu. Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt’un aktardığı metnin “eksik, kırpılmış ve siyasi manipülasyona açık” olduğunu belirten İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, hem sürecin işleyişine hem de Öcalan’ın bir aktör gibi sunulmasına sert tepki gösterdi. Paçacı, “Bu milletin seçilmiş temsilcilerini İmralı’nın meşruiyet alanına sokamazsınız. Devlet cinayet örgütünün elebaşıyla müzakere etmez. Bu görüntü Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına gölge düşürüyor” dedi.

‘BU BİR UTANMA HALİDİR’

DEM Partili üyelerin Mezopotamya Ajansı’na yaptığı detaylı aktarımlarla Meclis’te okunan metin arasındaki uçuruma dikkat çekerek, ham tutanakların gizlenmesinin devlet teamülleriyle bağdaşmadığını söyleyen Paçacı, “Bu özet değil; saklama, perdeleme ve kamuoyunu yönlendirme metnidir. Ham tutanakları neden açıklamıyorsunuz? Milletten neyi gizliyorsunuz? Bu bir utanma halidir. Çünkü İmralı’da konuşulanların tamamı Meclis’te okunsaydı, bugün çok farklı şeyleri tartışıyor olurduk” ifadelerini kullandı.

‘ÖCALAN’IN SÖZLERİ MEŞRUİYET KAZANDIRMA GİRİŞİMİDİR’

Paçacı, Meclis Başkanlığı’nın iktidarın talebiyle metni sınırlandırdığını belirterek, “Devlet yönetimi gizlilik değil, şeffaflık gerektirir. Bu millet kandırılacak bir topluluk değildir” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın tutanaklarda yer alan “süreç”, “verdiğim sözlerin arkasındayım”, “Her asker kaybı trajedidir” gibi ifadelerinin Meclis’te kayıt altına alınmasına tepki gösteren Paçacı şunları söyledi:

“Bir terör örgütü elebaşının sözlerini Meclis zemininde ‘tutanak’ diye okutarak meşruiyet kazandıramazsınız. Bu millet teröre gömülen evlatlarının acısını yaşarken, siz İmralı’da hangi ‘sözleri’ konuşuyorsunuz? Devlet aklı bu değildir.”

‘ŞEHİTLERİMİZİN KANI ÜZERİNDEN PAZARLIK KABUL EDİLEMEZ’

Öcalan’ın TUSAŞ saldırısına ilişkin “üzüntü” ifadelerinin de metne girmesini sert şekilde eleştiren Paçacı, şehit ailelerinin duygularının siyasete malzeme yapılmasına tepki gösterdi. Paçacı, “Siz şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Terör örgütünün elebaşının ‘üzüldüm’ sözünü bu millete okutmak hangi vicdana sığar? Bu millet bu riyayı, bu aymazlığı unutmaz” dedi.

‘SURİYE ANALİZİ NEDEN SAKLANDI?’

Paçacı, DEM Partili heyetin dışarı aktardığı bilgilere göre Öcalan’ın Suriye’ye ilişkin kapsamlı değerlendirmelerinin özet metinden özellikle çıkarıldığını vurguladı. Özellikle, Öcalan’ın SDG/YPG’ye yönelik mesajlarının sansürlenmesini “manidar” olarak nitelendirerek “İktidarın Suriye politikası çökmüştür. Öcalan’ın Suriye’ye, YPG’ye ve bölgedeki güç dengelerine dair sözleri niye saklanıyor? Çünkü BOP tıkır tıkır işliyor. Türkiye edilgen bir role itiliyor. Devletin güvenlik aklı bir kişinin ağzına indirgenmiş durumda” dedi.

‘TERÖRLE İRTİBATLI OLAN HERKES, KONUMU NE OLURSA OLSUN YARGILANIR’

Halen yürürlükte bulunan Terörle Mücadele Kanunu’nu (TMK) anımsatan Paçacı, devletin terörle ilgili konularda herhangi bir pazarlık zemini yaratmasının hukuken de mümkün olmadığını vurguladı. Paçacı, “Bu ülkede Terörle Mücadele Yasası yürürlüktedir. Bu yasa yürürlükteyken bir terör örgütü elebaşıyla süreç, müzakere, söz verme gibi kavramlar aynı cümlede dahi geçmez. Terörle irtibatlı olan herkes, konumu ne olursa olsun, yargılanır. Devletin görevi, masaya oturmak değil, teröristleri adalete teslim etmektir” ifadelerini kullandı. Hukuki çerçevenin açık olduğunu belirten Paçacı, İmralı’daki görüşmenin siyasi gerekçelerle meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

‘DEVLET TERÖRİSTLE MÜZAKERE ETMEZ, MÜCADELE EDER’

Paçacı açıklamasını, devletçi bir çizgiyle net bir uyarıyla tamamladı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle pazarlık yapmaz, terörü bitirir. Devletin ciddiyeti, hukuk ve güvenlik kurumları üzerinden yürür; İmralı görüşmelerinden medet umarak değil. Ham tutanaklar derhâl açıklanmalıdır. Şeffaflık devletin millete borcudur.”