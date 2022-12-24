İYİ Partili Üçok ile Fuat Uğur arasında canlı yayında 'terör' tartışması

24 Aralık 2022 Cumartesi, 22:49

TV100 ekranlarında yayınlanan Gündeme Dair programına Fuat Uğur ile İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok arasındaki terör tartışması damga vurdu. Üçok, ''Ben FETÖ ile mücadele ederken 4 yıl hapis yattım. Sen kimsin?'' deyince stüdyo bir anda gerildi.

"ALNINI KARIŞLARIM"

Fuat Uğur ise Üçok'a yanıt olarak ''Terör örgütleri ile mücadele ettim alnım da bir tane leke yok. Alnını karışlarım bana bir şey söyleyecek olanın'' ifadelerini kullanırken; programın sunucusu Pınar Işık Ardor, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.