İZBETON’a ‘anket’ davası... Heval Savaş Kaya’ya tahliye kararı

Eski İZBETON Genel Müdür Heval Savaş Kaya ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, yerel seçimler öncesinde İZBETON üzerinden anket yaptırıldığına ilişkin iddialar kapsamında “güveni kötüye kullanma” suçuyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Kaya ve Şimşek’in tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması, dün 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Ara kararda mahkeme, Kaya ve Şimşek hakkında tahliyesine hükmetti. Dava, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
Heval Savaş Kaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.