Cumhuriyet Gazetesi Logo
İZBETON’a ‘anket’ davası... Heval Savaş Kaya’ya tahliye kararı

İZBETON’a ‘anket’ davası... Heval Savaş Kaya’ya tahliye kararı

16.06.2026 14:09:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İZBETON’a ‘anket’ davası... Heval Savaş Kaya’ya tahliye kararı

Eski İZBETON Genel Müdür Heval Savaş Kaya'nın, yerel seçimler öncesinde İZBETON üzerinden anket yaptırıldığı iddiasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Kaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" soruşturmasında tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eski İZBETON Genel Müdür Heval Savaş Kaya ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, yerel seçimler öncesinde İZBETON üzerinden anket yaptırıldığına ilişkin iddialar kapsamında “güveni kötüye kullanma” suçuyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Kaya ve Şimşek’in tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması, dün 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ara kararda mahkeme, Kaya ve Şimşek hakkında tahliyesine hükmetti. Dava, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Heval Savaş Kaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

İlgili Konular: #İzmir #ANKET #dava #Beton

İlgili Haberler

İzmir'de İZBETON ve İZDOĞA’nın eski yöneticilerine gözaltı
İzmir'de İZBETON ve İZDOĞA’nın eski yöneticilerine gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri İZBETON ve İZDOĞA'nın eski yöneticilerinin de arasında bulunduğu 5 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
İZBETON soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı
İZBETON soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
İZBETON davasında bilirkişi raporu: Kamu zararına rastlanmadı
İZBETON davasında bilirkişi raporu: Kamu zararına rastlanmadı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 56 sanığın yargılandığı “iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı” davasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, İZBETON A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihalelerde kamu zararına yol açan bir tespit bulunmadığı belirtilirken, ihale süreçlerinde de kamu ihale mevzuatına aykırı herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edildi.