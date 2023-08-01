İZDENİZ vapuru kıyıya çarptı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde arıza nedeniyle sürüklendiği ve durdurulamadığı iddia edilen bir yolcu gemisi, kıyı bandına sert bir şekilde çarptı. O anlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:26
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İzmir Karşıyaka İskelesi yakınlarında manevra esnasında makinede yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıktığı öğrenilen, İZDENİZ’e ait ’Dokuz Eylül’ adlı yolcu gemisi, süratli bir şekilde kıyı bandına çarptı.

Çarpmanın ardından büyük bir gürültü meydana gelirken o anlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

YARALANAN OLMADI

Gemi kaptanının çarpma sonrası gemiyi iskelenin doğusuna yanaştırdığı öğrenilirken, kıyı bandına çarpan gemi detaylı kontroller için Bostanlı İskelesine nakledildi. İlk kontrollerde sahilde veya gemide bir hasar tespit edilmezken meydana gelen olayda da yaralanan yurttaşın olmadığı bildirildi.


İzmir yolcu gemisi İzdeniz

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