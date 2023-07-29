Binlerce araç taşıyan gemi günlerdir söndürülemiyor

Yayınlanma: 29.07.2023 - 18:02

Güncelleme: 29.07.2023 - 18:02

Almanya'nın Bremen Limanı'ndan Mısır'ın Port Said Limanı'na yaklaşık 3 bin araç taşıyan gemide elektrikli bir arabadan kaynaklandığı düşünülen yangın meydana geldi.

18 bin 500 tonluk Fremantle Highway gemisi, aralarında sadece 25 elektrikli aracın da bulunduğu 2,857 araç taşıyordu. Yangın 3 gün önce gemi Hollanda kıyılarının yakınından geçerken başladıve hâlâ devam ettiği açıklandı.

Hollanda sahil güvenlik sözcüsü Lea Versteeg'e göre olayda bir denizci hayatını kaybetti. Geri kalan 22 mürettebat kurtarıldı, ancak yaralananlar oldu ve yedisi kaçmak için suya atlamak zorunda kaldı.

Mercedes ve BMW'nin araçları olduğunu doğruladığı gemi için Reuters ve Associated Press; K Line sözcüsü Pat Adamson'a dayandırarak gemideki araç sayısının 3.783 olduğunu ifade etti. Sayının 498'inin elektrikli araç olduğu da iddia edildi.

Sözcü Versteeg ayrıca yangına gemideki elektrikli araçlardan birinin yol açmış olabileceğini iddia etti.