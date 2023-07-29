Binlerce araç taşıyan gemi günlerdir söndürülemiyor

Mercedes ve BMW modellerinin de yer aldığı binlerce araç taşıyan günlerdir Hollanda açıklarında yanmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 18:02
Binlerce araç taşıyan gemi günlerdir söndürülemiyor
Abone Ol google-news

Almanya'nın Bremen Limanı'ndan Mısır'ın Port Said Limanı'na yaklaşık 3 bin araç taşıyan gemide elektrikli bir arabadan kaynaklandığı düşünülen yangın meydana geldi.

18 bin 500 tonluk Fremantle Highway gemisi, aralarında sadece 25 elektrikli aracın da bulunduğu 2,857 araç taşıyordu. Yangın 3 gün önce gemi Hollanda kıyılarının yakınından geçerken başladıve hâlâ devam ettiği açıklandı.

Hollanda sahil güvenlik sözcüsü Lea Versteeg'e göre olayda bir denizci hayatını kaybetti. Geri kalan 22 mürettebat kurtarıldı, ancak yaralananlar oldu ve yedisi kaçmak için suya atlamak zorunda kaldı. 

Mercedes ve BMW'nin araçları olduğunu doğruladığı gemi için Reuters ve Associated Press; K Line sözcüsü Pat Adamson'a dayandırarak gemideki araç sayısının 3.783 olduğunu ifade etti. Sayının 498'inin elektrikli araç olduğu da iddia edildi. 

Sözcü Versteeg ayrıca yangına gemideki elektrikli araçlardan birinin yol açmış olabileceğini iddia etti. 


mercedes BMW otomobil haberleri sıfır araba sıfır otomobil elektrikli araba

İlgili Haberler

Renault'dan

Renault'dan "fabrika çıkışlı ikinci el araç" dönemi
Tesla’da skandal büyüyor: Şikâyetler arttı

Tesla’da skandal büyüyor: Şikâyetler arttı
Uçan arabalar geliyor: Tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabalar geliyor: Tarihi ve fiyatı belli oldu

En Çok Okunan Haberler