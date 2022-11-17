İZENERJİ'de promosyon, İZFAŞ'ta toplu sözleşme sevinci

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İş Bankası arasında İZENERJİ'de çalışan personelin maaş ve diğer her türlü ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin 3 yıllık “Maaş Ödeme Protokolü” yapıldı. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamındaki İşçi Buluşması ile eş zamanlı düzenlenen törende protokolü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İş Bankası Ege Bölge Temsilcileri imzaladı. Protokole göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZENERJİ şirketinde çalışan toplam 11 bin personeline kişi başı 24 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

SOYER: “PROMOSYON İŞÇİNİN HAKKIDIR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hayırlı bir iş için bir aradayız. Promosyon işçinin hakkıdır. Bizde o hakkı teslim etmek için bu girişimde bulunduk. İş Bankası ile mutabık kalarak son noktayı koyduk. Tam da İktisat Kongresi ile ilgili bir araya geldiğimiz zamana denk gelmiş olması da ayrıca bizi çok mutlu etti. Hayırlı olsun” dedi.

İZFAŞ’TA TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ

Törende İZFAŞ’ın toplu sözleşme sevinci de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile DİSK Genel İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, İZFAŞ bünyesinde çalışan 192 personeli ilgilendiren toplu sözleşme protokolüne imza attı. Yeni toplu sözleşmeye göre çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 73 oranında zam yapıldı. İZFAŞ’ta yan ödemelerle birlikte en düşük maaş 12 bin 164 TL oldu.