İZFAK Başkanı Tokalıoğlu’ndan çağrı: Yoksula nefes olun

23 Eylül 2022 Cuma, 15:01

İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği (İZFAK), daha çok bağışçıyla daha çok yoksula destek verebilmek için herkese “iyilik çağrısı” yaptı.

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Dr. Behçet Uz, Hasan İkbal, Mazhar Zorlu, İbrahim Sezai Berki, Mehmet Ali Şamlı ve “İzmir Baba” olarak anılan Sancar Maruflu gibi önemli isimlerin başkanlık yaptığı İZFAK’ın dönem Başkanı Bülent Tokalıoğlu, “Yardıma muhtaç insanlara desteğimizi sürdürebilmek için daha çok bağışçıya ihtiyacımız var. Bağışın büyüğü küçüğü olmaz anlayışıyla, herkesi iyilik ailesine katılmaya çağırıyoruz. İyilik yapana huzur, uluştığı yere ise umut verir” diye konuştu.

İZFAK’ın her ay 450 ile 600 arasında yardıma muhtaç aileye erzak yardımı yaptığını bu rakamın bayramlarda arttığını anlatan Başkan Tokalıoğlu; 14 üniversite öğrencisine burs desteği verdiklerini, çocuklara kırtasiye, evlenecek gençlere gelinlik ve damatlık yardımı yaptıklarını belirtti.

Tokalıoğlu şöyle devam etti:

“İZFAK’a destek vermek isteyen bağışçılarımız bilmeliler ki, derneğimiz aldığı bağışları son kuruşuna kadar ayni yardım olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. İyilik için iyi insanlar tarafından kurulan ve 75 yıldır aynı heyecanla bu görevini sürdüren İZFAK ailesinin genişlemesi en büyük dileğimiz. pandemi döneminin ardından ağırlaşan ekonomik koşullar, bize gelen yardım taleplerini arttırıyor. Bunlara karşılık vermek ancak bağışçı sayısının artmasıyla mümkün. Bizim için büyük-küçük bağışçı ayırımı yok. Damlaya damlaya göl olur düşüncesiyle, daha çok kalbe dokunmak için daha çok iyiliksever insanı İZFAK’ta buluşmaya çağırıyoruz.”