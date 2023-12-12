İzinsiz kazı yapanlara suçüstü!

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri operasyonda 109 adet Bizans dönemi sikke, 3 dedektör, çok sayıda kazı malzemesi ve 11 adet patlayıcı madde ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:45
İzinsiz kazı yapanlara suçüstü!
Abone Ol google-news

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisinin alındı.

Bölgede yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu icra edilen operasyonda; 109 adet Bizans dönemine ait sikke, 11 adet kaya kırıcı el yapımı patlayıcı madde, 3 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet akü, 7 adet hilti ucu, 30 metre elektrik kablosu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 3 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği açıklandı.


Balıkesir izinsiz kazı tarihi eser tarihi eser kaçakçılığı

İlgili Haberler

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Baba-oğul-torun gözaltında!

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Baba-oğul-torun gözaltında!
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı!

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı!
Karabük'te tarihi eser operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Karabük'te tarihi eser operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler