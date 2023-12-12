İzinsiz kazı yapanlara suçüstü!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:45

Güncelleme: 12.12.2023 - 17:45

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisinin alındı.

Bölgede yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu icra edilen operasyonda; 109 adet Bizans dönemine ait sikke, 11 adet kaya kırıcı el yapımı patlayıcı madde, 3 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet akü, 7 adet hilti ucu, 30 metre elektrik kablosu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 3 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği açıklandı.