İzinsiz kazı yapanlara suçüstü!
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri operasyonda 109 adet Bizans dönemi sikke, 3 dedektör, çok sayıda kazı malzemesi ve 11 adet patlayıcı madde ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisinin alındı.
Bölgede yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu icra edilen operasyonda; 109 adet Bizans dönemine ait sikke, 11 adet kaya kırıcı el yapımı patlayıcı madde, 3 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet akü, 7 adet hilti ucu, 30 metre elektrik kablosu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 3 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.
Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği açıklandı.
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