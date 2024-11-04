İzinsiz kopardığı cennet hurması için ağaca para astı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, bir zeytin bahçesinde bulunan cennet hurması ağacından izinsiz meyve koparan kimliği belirsiz kişi, bıraktığı notla şaşkınlık yarattı. Hurmanın yerine içerisine 50 lira koyduğu bir poşet asan kişi, "Hurma parası poşette" notu ile dikkat çekti.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, bir bahçede, ağaçtan izinsiz kopardığı cennet hurmasının yerine poşete para koyup astı.
Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesi’nde Hüseyin Tura’ya (65) ait zeytin bahçesindeki cennet hurması ağacından meyve koparan kişi, yerine içerisine 50 lira koyduğu poşeti astı.
Sabah zeytin toplamak için bahçesine gelen Tura, zeytin ağaçları arasındaki cennet hurmasının dalında asılı poşetin üzerinde, ‘Hurma parası poşette’ yazdığını fark etti.
Poşeti açtığında içerisinde 50 lira olduğunu gören Hüseyin Tura, “Buraya birileri içinde 50 lira olan poşet asmış. Ne güzel ki hala güzel ve dürüst insanlar var” dedi.
Etiketler: #Cennet hurması #çiftçi
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