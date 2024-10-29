Zarar eden çiftçi, yetiştirdiği patatesi bedava dağıttı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde çiftçilik yapan Zafer Alageyik, masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle tarladaki patatesleri bedava dağıttı. Bedava dağıtılan patateslere yurttaşlar akın etti.

Zarar eden çiftçi, yetiştirdiği patatesi bedava dağıttı
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:43

Adilcevaz ilçesinde üretim yapan Zafer Alageyik isimli çiftçi, masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle tarladaki patatesleri bedava halka dağıttı. Patateslerin bedava dağıtıldığını duyan yurttaşlar ise tarlaya akın etti.

Bu sene ekilen patateste zarar ettiklerini ifade eden Zafer Alageyik isimli Çiftçi, “Bu sene tüm çiftçiler zarar ettik. Zararın nedeni ise mazotun, gübrenin yani masrafın yüksek oluşu. Masrafını çıkarmadığından dolayı ben de 60 dönümlük tarladaki patatesleri vatandaşlara bedava dağıtmaya karar verdim. Başka çiftçiler gibi toplayıp derelere, köprülere atmıyoruz. Halkımız, vatandaşlarımız faydalansın diye akşamdan beri anons ettirdim. Millet toplanmış patates topluyor. Herkese helal olsun” dedi.

Tarlada patates toplayan Celal Savun isimli vatandaş ise “Allah, tarlanın sahibinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #Adilcevaz #çiftçi #Çiftçiler #Tarım

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